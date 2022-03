Paris (AFP). Ligue des champions: Manchester United et la Lazio pour garder l'avantage

Manchester United et la Lazio Rome, tous deux vainqueurs à domicile à l'aller, respectivement contre le FC Bruges (3-1) et le Bayer Leverkusen (1-0), effectuent un déplacement à risques mercredi (20h45) pour la manche retour des barrages de Ligue des champions. Des cinq clubs en déplacement mercredi, Manchester United est celui qui s'est le plus mis en position favorable lors du match aller. Les Red Devils n'avaient pourtant pas semblé tout à fait sereins à domicile, et avaient d'ailleurs rapidement concédé l'ouverture du score sur un but contre son camp de Michael Carrick à l'aller. Mais une prestation de haut vol de la recrue néerlandaise Memphis Depay, auteur de deux buts et d'une passe décisive, avait ensuite permis de faire oublier les quelques doutes et d'envisager plus sereinement la manche retour. Le déplacement dans le stade du FC Bruges, le stade Jean-Breydel, ne s'annonce toutefois pas comme une partie de plaisir: la saison dernière, le club belge n'y a perdu qu'une seule fois en compétition nationale. Et y reste sur une série de dix matches sans défaite en compétition européenne. Le match retour ne sera sans doute pas non plus une sinécure pour la Lazio Rome, vainqueur plutôt heureux à domicile à l'aller (1-0) face à un Bayer Leverkusen dominateur mais imprécis. Devant leur public, les Allemands entendent faire mieux pour retrouver la Ligue des Champions, dont ils avaient franchi la phase de poules la saison dernière. Le Sporting Portugal aussi s'est imposé à domicile lors du match aller, 2-1, grâce à l'Algérien Islam Slimani. Mais le CSKA Moscou a réussi à marquer à l'extérieur grâce à l'Ivoirien Seydou Doumbia, et se retrouve donc en ballotage plutôt favorable pour le match retour. Les Kazakhs d'Astana et les Bélarusses du BATE Borisov, qui se déplacent respectivement à Nicosie face à l'Apoel et à Belgrade face au Partizan, devront préserver leur avantage d'un but (1-0) acquis à l'aller. Le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des champions aura lieu jeudi à Nyon, en Suisse, siège de l'Uefa, à partir de 17h45 (heure française). Programme des matches du barrage retour de la Ligue des champions disputés mercredi (20h45 françaises): Aller Apoel Nicosie (CYP) - Astana (KAZ) 0-1 Partizan Belgrade (SRB) - BATE Borisov (BLR) 0-1 Bayer Leverkusen (GER) - Lazio Rome (ITA) 0-1 FC Bruges (BEL) - Manchester United (ENG) 1-3 CSKA Moscou (RUS) - Sporting Portugal (POR) 1-2

