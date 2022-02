MERCATO : L'ailier droit pourrait être Jérémy Pied (Nice)

Alors que nombre de rumeurs ont fait état de l'emergence de nombreuse pistes et autres depuis plusieurs jours comme celle de Mustafa Yatabaré, ou les plus farfelues comme celle niée "à 100%" par Alain Cavéglia d'un retour de Yoan Gouffran, la plus sérieuse est à chercher du côté... des futurs adversaires du SM Caen ce samedi, en l'occurrence les Niçois, avec un de leur éléments prêtés l'an dernier à Guingamp, l'ancien Lyonnais Jérémy Pied.

Il semble que le dossier soit déjà bien avancé avec l'intéressé, le club sudiste émettant seulement quelques rétincences sur l'indemnité offerte par les dirigeants normands alors que Guingamp, chez qui il a effectué 28 matchs l'an dernier en qualité de joueur prêté, est toujours sur les rangs au même titre qu'un club allemand. Il n'en demeure pas moins que Pied n'a pas été utilisé depuis le début de la phase d'avant saison par Claude Puel, pas plus qu'en championnat, ni face à Monaco, ni contre Troyes.

A désormais 10 jours de la fin du marché d'été, le SMC doit encore fournir son effectif d'au "moins un offensif droit" si l'on en croit Patrice Garande et peut être d'un milieu axial qui pourrait être Landry N'Guémo l'ancien stephanois aujourd'hui libre de tout engagement.