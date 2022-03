Napyidaw (Birmanie) (AFP). Birmanie: Suu Kyi certaine de remporter les élections si elles sont libres

La chef de l'opposition birmane Aung San Suu Kyi s'est déclarée confiante de pouvoir remporter les élections historiques de novembre si elles sont "libres et équitables", mais reste inquiète que le scrutin soit entaché d'irrégularités dans un contexte politique très tendu. Dans un entretien mardi à l'AFP, la lauréate du prix Nobel de la paix a dit croire que son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND), est en mesure de remporter une majorité "si les élections sont libres et équitables, bien sûr". Ce scrutin, sous haute surveillance de la communauté internationale et notamment de Washington, est la première élection nationale à laquelle le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, participe depuis 25 ans. "Je pense, en regardant les gouvernements précédents, nous devrions être en mesure de former un meilleur gouvernement," a-t-elle ajouté. La Birmanie est dirigée depuis 2011 par un gouvernement quasi-civil qui a sorti le pays de décennies de dictature militaire et de son isolement international. D'anciens généraux ayant abandonné l'uniforme ont mis en place de nombreuses réformes qui ont permi l'ouverture du pays (amnistie de milliers de prisonniers politiques, ouverture économique) Mais le régime est accusé depuis quelques mois, à l'approche des élections, de faire machine arrière et d'avoir durci ses positions, restreignant les libertés. Dans ce contexte, Suu Kyi redoute les possibles "irrégularités ou fraude" lors des élections. Elle a toutefois confirmé que la LND, qui présente plus de 1.000 candidats à travers tout le pays, n'allait pas "reculer". "Nous sommes censés être sur le chemin de la démocratie mais les événements des deux dernières semaines montrent que nous ne sommes pas encore très avancés sur cette voie", a-t-elle dénoncé ensuite en référence notamment à l'éviction surprise du chef du parti au pouvoir Shwe Mann. Ce dernier, qui s'était dit prêt à travailler avec Suu Kyi, était vu par beaucoup comme un candidat de compromis et sa destitution est perçue comme une man?uvre du président Thein Sein et de ses alliés militaires pour renforcer leur pouvoir avant le scrutin. - Bouddhisme radical - L'autre inquiétude de celle que les Birmans ont longtemps appelé "la dame" et qui a vécu près de 15 ans en résidence surveillée, concerne "l'utilisation de la religion dans le domaine politique". La Birmanie connait depuis quelques années une montée d'un bouddhisme extrémiste porté par des moines radicaux. Ils ont récemment fait pression, avec succès, pour la mise en place de lois discriminatoires. Suu Kyi, qui vient de fêter ses 70 ans, sollicitera les suffrages dans la circonscription de Kawmhu où elle a déjà remporté la majorité des voix en 2012, lors des élections partielles qui lui ont ouvert les portes du Parlement. L'Assemblée élue le 8 novembre devra élire quelques mois plus tard un président. Mais l'accès à la présidence est toujours impossible pour Suu Kyi en raison d'un article de la Constitution qui exclut les personnes ayant des conjoints ou des enfants étrangers - une disposition considérée comme visant directement Suu Kyi, dont les deux fils sont Britanniques. Suu Kyi a indiqué à l'AFP que la LND révélerait son candidat pour la présidence "uniquement après les élections". Mais elle a assuré qu'il s'agirait d'un candidat issu des rangs du parti. Le prestige d'Aung San Suu Kyi dans son pays provient autant de son long combat contre la junte militaire que du fait qu'elle est la fille du général Aung San, assassiné le 19 juillet 1947, quelques mois avant que la Grande-Bretagne n'accorde officiellement son indépendance à la Birmanie. Les précédentes législatives remontent à novembre 2010. Mais la LND, parti dissous à l'époque, avait boycotté le scrutin. Lors des élections de mai 1990, la Ligue nationale pour la démocratie avait remporté plus de 80% des sièges, mais les militaires au pouvoir avaient refusé ce résultat.

