Maxime Beaussire à deux mois d'un combat historique

Il y pense tous les jours. Son cerveau ne lui indique qu'une seule direction : celle menant au Zénith de Caen et à un combat, le 30 octobre prochain face à Franck Haroche Horta, champion de France chez les super-welters, la catégorie de poids située juste au dessus de la sienne. "C'est un combat qui en cas de victoire me permettra de faire un bon dans la hiérarchie de la boxe française, mais aussi européenne", expose Maxime Beaussire, toujours invaincu chez les professionnels et champion de France des Welters depuis le 5 juin dernier.

A deux mois de ce duel, le champion de France des Welters a décidé de suivre sa femme dans l'Utah, aux Etats-Unis, elle qui s'y trouve actuellement pour des raisons professionnelles. "Même si je continue de m'entraîner tous les jours, c'était important pour moi de couper un peu de la boxe, de ne pas y penser tout le temps".

4 000 supporters attendus au Zénith

Le licencié de Colombelles rentrera en France à la mi-septembre et lancera alors véritablement sa préparation à Rouen, en vue de ce combat qui devrait être suivi par plus de 4 000 spectateurs au Zénith. "Il s'agira clairement du match le plus important de ma carrière. Je suis ravi de revenir au Zénith, avec encore plus de monde que lors du premier gala en février 2014".