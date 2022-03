Retour sur le 19e Grand Complet au Haras du Pin

Le concours complet comprend trois épreuves : dressage, saut d'obstacle et cross. Pour cette dernière discipline, le Haras du Pin est un écrin parfait pour les cavaliers. 1000 hectares de prairie et une vingtaine d'obstacles aménagés pour les Jeux Equestres Mondiaux il y a un an. Après une pause justement due à ces Jeux, le Haras du Pin a accueilli du 18 au 23 août 300 chevaux et leurs cavaliers.

Cette année, le Concours Complet International était classé trois étoiles pour la première fois (CCI***), tout comme le Concours International Combiné (CIC***). L'Australien Andrew Hoy a fait coup double en remportant les deux concours avec deux chevaux différents.

Pour le CCI***, seuls sept cavaliers dont quatre français étaient en lice. Le premier tricolore se classe sur la seconde marche du podium du CCI***, il s'agit de Cédric Lyard, sur Réjane du Grasset. En troisième position, on retrouve la Belge Chloe Raty.

Avec Philippe Crinon