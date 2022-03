Manuels scolaires à louer avant la rentrée caennaise

Le service "permet d’assurer une rentrée plus simple et à moindre coût pour les familles ayant des enfants scolarisés dans ces lycées", estime la Fédération des conseils de parents d'élèves du Calvados. 4 000 lycéens sont concernés cette année par ce service de location de manuels scolaires : ils doivent se rendre à partir d'aujourd'hui au lycée Fresnel s'ils font leur rentrée dans les lycées Fresnel, Dumont d’Urville ou au Collège-lycée expérimental d'Hérouville, ou au lycée Rostand pour les élèves des lycées Allende et Rostand.



Le service est ouvert à partir de ce mardi 25 août à 10h.



Horaires :

- Mardi 25 août de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 45,

- Mercredi 26 août de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 45,

- Jeudi 27 août de 10 h 00 à 17 h 45,

- Vendredi 28 août de 10 h 00 à 13 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 45.



Des permanences seront par la suite organisées dans les lycées bénéficiaires du service.