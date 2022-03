New York (AFP). Wall Street chute lourdement peu à l'ouverture

Wall Street s'est effondrée dès l'ouverture lundi, se laissant gagner par la déroute des Bourses asiatiques puis européennes provoquée par l'inquiétude des investisseurs devant les perspectives de l'économie mondiale: le Dow Jones chutait de 5,75% dans les tous premiers échanges et le Nasdaq de 7,72%. Wall Street avait déjà dégringolé vendredi, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average chutant de 3,12% à à 16.459,75 points, nouveau plus bas de l'année, entrant dans une phase de "correction", c'est à dire un repli de plus de 10% depuis son sommet de la mi-mai. Le Nasdaq, à dominante technologique, avait reculé encore plus lourdement de 3,52% à 4.706,04 points.

