Job étudiant à Caen : où sont les offres ?

"Trouver un job pour financer ses études, c'est toujours un peu la galère", devrait constater une fois de plus cette année Agnès Rouvière, qui voit au mois de septembre les jeunes en recherche affluer à la Maison de l'étudiant (MDE) de l'université. Alors pour les aider, les différents acteurs concernés se sont mobilisés. Pour la première fois cette année, une journée les regroupera dans les locaux de la MDE, jeudi 10 septembre de 10h à 17h. "On a fait appel à tout notre réseau", relève Cédric Guern, qui s'occupe des étudiants étrangers au Carré international de la fac.

De grandes enseignes aux petits commerces



Seront donc présents plus d'une vingtaine de recruteurs, parmi lesquels de grandes entreprises particulièrement demandeuses, comme McDonald's, Ikea ou Decathlon, des grands acteurs locaux (Caen la mer, Mémorial de Caen ou Brittany Ferries) comme de plus petites sociétés dans des secteurs d'une grande diversité : la grande distribution, le périscolaire, le service à la personne, la logistique ou le transport par exemple. Le besoin est là, estime Cédric Guern : "il existait déjà des journées similaires pour des stages ou des emplois. Mais là, la problématique est très différente : il ne s'agit pas de construire sa carrière mais bien de financer ses études grâce à des emplois à temps partiel". L'initiative, promise au succès, pourrait être renouvelée tous les ans.



Mais elle n'est pas la seule à offrir des solutions aux demandeurs. Le service incontournable en la matière, c'est le site web Jobaviz.fr, une plateforme ressource régulièrement mise à jour, et qui affiche fin août une trentaine d'offres dans toutes sortes de filières, et principalement dans la garde d'enfants à domicile. "Des annonces qui sont aussi visibles au service des emplois temporaires du CROUS (le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, NDLR). Les étudiants qui se retrouvent dans l'urgence peuvent toujours y trouver quelques offres adaptées à leur situation", précise encore Agnès Rouvière.

"Des tâches assez simples"



Le Réseau d'information jeunesse, situé rue neuve-Saint-Jean à Caen, diffuse de la même façon que Pôle emploi quantité d'offres d'emploi temporaires sur leurs sites web dédiés comme dans leurs bureaux. Qui plus est, une inscription aux services en ligne de Pôle emploi permet de recevoir des offres qui correspondent à un faisceau de critères déterminés à l'avance.

Enfin, Caen compte de nombreuses agences d'intérim, parfois spécialisées, aux missions ponctuelles pouvant tout aussi bien convenir aux besoins d'étudiants. "Cela représente à peu près 10% de nos offres", selon Ivan, de l'agence caennaise Proman. "Ce sont souvent des tâches assez simples – préparation de commandes ou assistance commerciale – mais qui requièrent une certaine forme physique".



Pour cibler davantage une entreprise, rien n'empêche enfin d'envoyer des candidatures spontanées, mais elles ont en général une plus faible proportion de réponse. Et avant même tout cela, les jeunes chercheurs doivent penser à en parler autour d'eux : c'est souvent à côté de soi qu'on trouve la pépite !