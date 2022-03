Séparation du groupe One Direction (1D)

Le journal britannique ajoute que la formation menée par Harry Styles ne fera pas de tournée pour promouvoir son cinquième album. Leur dernier concert se tiendra donc le 31 octobre prochain à Sheffield au Royaume-Uni.

Il ne s'agirait pas d'une rupture définitive. Les jeunes chanteurs feraient une coupure d'au moins un an pour se consacrer à leur carrière solo.

"Il ne s'agit pas d'une séparation définitive et ils ont pleinement l'intention de se reformer à l'avenir." précise une source du journal.

Leur cinquième album, dont on connait déjà le titre "Drag Me Down" sortira à la fin de l'année.

En mars dernier, Zayn Malik avait quitté le boyband, formé lors de l'émission britannique X factor.