Damas (AFP). Syrie: l'EI fait exploser un célèbre temple antique à Palmyre

Les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont fait exploser le temple de Baalshamin dans la ville antique de Palmyre, classée au patrimoine mondial de l'humanité, a affirmé dimanche à l'AFP le directeur des Antiquités de Syrie. "Daech (acronyme en arabe de l'EI) a placé aujourd'hui une grande quantité d'explosifs dans le temple de Baalshamin avant de le faire exploser. Le bâtiment est en grande partie détruit", a indiqué Maamoun Abdulkarim. "La +cella+ (partie close du temple) a été détruite et des colonnes autour se sont effondrées", a-t-il précisé. Le temple de Baalshamin a commencé à être érigé en l'an 17 puis a été agrandi et embelli par l'empereur romain Hadrien en 130. Baalshamin est le dieu du ciel phénicien. "Nos plus sombres prédictions sont malheureusement en train de se réaliser", a déploré M. Abdulkarim. Les jihadistes "ont commis des exécutions dans le théâtre antique, ils ont détruit en juillet la fameuse statue du Lion d'Athéna, qui se trouvait à l'entrée du musée de Palmyre, et ont transformé le musée en tribunal et en prison. Ils ont également assassiné mardi l'ancien directeur des Antiquités de la ville Khaled al-Assad", a-t-il poursuivi. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a confirmé la destruction de ce monument historique. Fin mai, les jihadistes ont pris aux forces du régime syrien la ville de Palmyre et sa cité antique mondialement connue classée par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité.

