Judith, 19 ans, un prénom, comme Grégoire, et le même réalisateur Franck Authié.



" Quand j'ai entendu "Fais passer le mot", j'ai eu le même ressenti qu'à ma première écoute de Toi+Moi, un titre évident, populaire, et cet esprit fédérateur qui nous parle, à tous."

Franck Authié



Elle écrit, co-compose la plupart de ses titres, un univers pop et une modernité urbaine en prime. Signée et éditée chez Bamago ( Amel Bent, Yannick Noah, Grégoire, Joyce Jonathan, Max Boublil ... ) , la boite de production à l'origine de MyMajorCompany, Judith nous livre un album qui oscille entre

des titres légers et up-tempo à l'image de "Fais passer le mot" et des ballades profondes et étonnantes de maturité pour ses presques 20 ans.

"Te passe pas de moi", 2ème extrait de l'album SI L'ON S'EN SOUVIENT... Une nouveauté Tendance Ouest.