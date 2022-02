Quezaltepeque (Salvador) (AFP). Salvador: 14 membres d'un gang tués dans un règlement de compte en prison

Quatorze détenus sont morts dans un règlement de compte entre deux factions du gang Barrio 18 dans le centre pénitentiaire de Quezaltepeque, au nord de San Salvador, selon une source officielle. "Quatorze membres du gang Barrio 18 sont morts, victimes d'une purge interne", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la présidence salvadorienne, Eugenio Chicas. La disparition de certains détenus a été remarquée au moment où les prisonniers devaient rentrer dans leur cellule. Les agents de sécurité de la prison et l'unité anti-mutinerie de la police ont trouvé les corps dans les poubelles, a précisé Eugenio Chicas. Le Salvador, pays pauvre d'Amérique centrale, connaît une flambée de violence depuis la semaine dernière. Au moins 220 meurtres ont été commis en quelques jours, surtout dans l'est du pays. De nombreuses victimes appartiennent aux bandes criminelles, dont les deux plus puissantes sont Barrio 18 et Mara Salvatrucha. Les policiers payent aussi un lourd tribut à cette violence. Il s'agit d'"une réaction des bandes criminelles au travail opérationnel" des autorités, a estimé le ministre de la Justice et de la Sécurité Benito Lara, la semaine dernière. Selon lui, ce regain de violence est une stratégie des gangs pour contraindre les autorités à dialoguer avec eux et à accéder à certaines de leurs demandes. Fin juillet, les bandes criminelles avaient imposé une grève des transports en commun pour exiger de participer aux discussions menées entre le gouvernement et la société civile afin de trouver des solutions à la violence qui ravage le Salvador, sous l'égide du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). La grève forcée avait paralysé le pays pendant plusieurs jours et sept chauffeurs de bus, surpris en train de travailler, avaient été abattus.

