2000 manifestants pour les urgences de Valognes

"Moins de 1000 personnes, cela aurait été un échec, mais là c'est un vrai succès pour la mobilisation populaire et citoyenne" a constaté ce 22 août Rémi Besselièvre, président de l'Association citoyenne de défense du CHPC et de promotion de la Santé.

Entre 1700 (forces de l'ordre) et 2500 (organisateurs) manifestants ont défilé dans les rues de Valognes, pour s'opposer à la fermeture du service des urgences, et demander sa réouverture au plus vite. A coup de casserole et de cornes de brumes, les habitants du Cotentin ont exhorté la ministre de la Santé à rouvrir l'accueil, en plus du Smur (rouvert le 15 août).

150 élus présents

Dans le cortège, près de 150 élus municipaux, départementaux ou régionaux, toutes sensibilités politiques confondues. Des élus venus des communes voisines de Valognes, de Cherbourg mais aussi du Val de Saire, de Sainte-Mère-Eglise, Montebourg, Bricquebec... Deux députés, Stéphane Travert (PS) et Philippe Gosselin (Les Républicains) ont aussi défilé.

L'association a déjà rassemblé 11.000 signatures sur une pétition contre la fermeture des urgences. Elle espère en comptabiliser 20.000 d'ici septembre, afin de les remettre à l'Agence Régionale de Santé. Avec la direction de l'hôpital, l'ARS travaille à une réouverture des urgences à la journée, avec un Smur (service mobile) qui fonctionnerait en journée et la nuit. "Nous nous battrons pour une réouverture 24/24h des urgences de Valognes. D'ici là, nous invitons les habitants à nous signaler si des décès interviennent en raison de cette fermeture. Nous porterons les affaires en justice pour démontrer les responsabilités de chacun".

