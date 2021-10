Quelques nouvelles de vos journaux télévisés.

Harry Roselmack en a marre. Marre d'être le joker de Laurence Ferrari. Il a fait part de son ras le bol à la direction et demande à se retirer de la présentation des journaux de la une. Il devrait donc présenter son dernier JT au mois d'avril, mais malgré ce retrait, Harry Roselmack conservera la présentation du magazine Sept à Huit, dont il est le rédacteur en chef. D'autres projets lui seront probablement confiés dans le futur.



Souvenez vous, la semaine dernière, je vous parlais de la proposition qu'aurait faite M6 à Rama Yade pour son journal. La chaine lui aurait proposé de devenir rédactrice en chef et présentatrice du journal de 19h45. L'intéressée a démentie, mais le patron d'M6 a confirmé ces rumeurs dans les colonnes d'aujourd'hui en France et a précisé que cette proposition lui avait été faite avant le lancement du 19.45.



On reste dans l'actualité de vos journaux télévisés avec le retour prochainement d'Elise Lucet sur France 2. Depuis le 28 février dernier, la journaliste normande était remplacée à la présentation des journaux pour des raisons personnelles mais France Télévisions a confirmé le retour rapide d'Elise Lucet au sein de sa rédaction.



Enfin, la sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est l'arrivée d'X Factor sur M6. Il s'agit de la deuxième saison du programme diffusé auparavant sur W9. Pour cette nouvelle édition, un tout nouveau jury vous sera présenté ce soir avec Christophe Willem, Veronic DiCaire, Olivier Schultheis et Henry Padovani. Ce soir, vous découvrirez les auditions, c'est à 20h45 et c'est sur M6.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire