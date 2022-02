Paris (AFP). Ligue 1: Marseille, Monaco et Lyon à la poursuite de la confiance

Marseille avec Michel, Monaco après Valence, et Lyon avec Valbuena, comptent chasser les doutes ce week-end lors de la troisième journée de Ligue 1, à défaut, pour l'instant, de pouvoir chasser le Paris SG. L'ogre parisien, qui a pris dès la deuxième journée les commandes du championnat - ce qu'il avait mis 30 journées à faire la saison dernière - semble décidément sur une autre planète. Mais cette supériorité tient autant à son impressionnante facilité qu'aux turbulences rencontrées par ses principaux concurrents. . Marseille, un effet Michel ? Deux défaites (1-0 face à Caen et à Reims), zéro but marqué, un secteur offensif aux abonnés absents. Avant de recevoir Troyes dimanche au Vélodrome (21h00), l'Olympique de Marseille ressemble à un champ de ruines. Marcelo Bielsa rentré en Argentine, c'est à l'Espagnol Michel que la mission "rebond" a été confiée. Méconnu en France en tant qu'entraîneur, l'ancien milieu offensif du Real Madrid a vécu des expériences plutôt positives à Getafe (2009-2011) et à l'Olympiakos (2013-2015), plus mitigée à Séville (36% de victoires en 36 matches, selon le statisticien Opta). L'Espagnol a dirigé jeudi sa première séance d'entraînement et sera sur le banc contre Troyes. S'il a conservé Franck Passi dans ses fonctions d'adjoint, il pourrait signer des choix forts pour trancher avec son illustre prédécesseur: lors de l'entraînement, l'international camerounais Nicolas Nkoulou était ainsi associé en charnière à Doria, l'international Espoirs brésilien banni sous la direction du "Loco". Plusieurs médias se font aussi l'écho d'une titularisation en milieu de terrain de l'ancien international français Lassana Diarra contre Troyes, alors que Rémy Cabella (échangé contre Florian Thauvin parti à Newcastle) a participé à l'entraînement collectif. Il faut dire que Michel, qui affectionne le 4-2-3-1 comme Bielsa, devra faire sans Alaixys Romao, exclu contre Reims et suspendu dimanche. . Monaco, mission commando "Penaaaaaltyyyyy!!!!" L'international français de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann était devant sa télé mercredi et, s'il n'a pas d'attaches particulières avec l'AS Monaco, il a quand même pris sur Twitter sa défense. Quart-de-finaliste la saison dernière, l'ASM a en effet vu ses chances de qualification pour la Ligue des champions compromises par une défaite 3-1 à Valence en barrage aller, avec donc une action dans la surface valencienne jugée litigieuse par Griezmann (et les Monégasques). Pour bien préparer le match retour, mardi (20h45) à Louis-II, Monaco va devoir oublier cette déconvenue et se rassurer samedi à Toulouse, qui reste sur une défaite à Caen (1-0). L'ASM, qui a déjà engrangé quatre points (2-1 à Nice et 0-0 face à Lille), doit surtout retrouver la solidité défensive qui avait fait son succès la saison dernière. Grands artisans de cette sérénité devant le but monégasque, Layvin Kurzawa, que des informations de presse envoient au PSG, et Aymen Abdennour, également convoité par des grands d'Europe, ne jouaient pas contre Valence, et leurs remplaçants n'ont pas convaincu. Il reste 90 minutes contre Toulouse pour que Leonardo Jardim trouve une solution à l'équation. . Lyon, pour poursuivre le redressement Succès étriqué, mais succès quand même. Lyon, qui commence doucement sa saison de L1 (0-0 contre Lorient, 1-0 à Guingamp, avant Rennes et Caen), n'a pas encore perdu, contrairement à Marseille. Mais le niveau de jeu affiché par ses jeunes cadres - Lacazette, Fekir, Tolisso - est encore loin de celui qui avait fait de l'OL un séduisant deuxième du championnat la saison dernière. L'équipe d'Hubert Fournier doit profiter samedi (17h00) de la réception de Rennes, qui reste sur une défaite à Bastia (2-1) puis une victoire contre Montpellier (1-0), pour retrouver ses sensations après sa préparation ratée et son non-match lors du Trophée des champions contre Paris (0-2). La rencontre doit notamment permettre de poursuivre la greffe Mathieu Valbuena au poste de meneur de jeu, et Fournier pourrait aussi choisir de titulariser Mapou Yanga-Mbiwa en défense centrale. Lyon connaît en effet d'importants ratés dans ce secteur. "Notre objectif est de retrouver notre jeu", a prévenu le milieu Jordan Ferri. Ce serait sans doute mieux, autant pour l'OL que pour le suspense en L1.

