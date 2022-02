A bord d'un ferry en mer Egée (Grèce) (AFP). En mer Egée, des adversaires syriens sur le même bateau

Quand se croisent sur un ferry de réfugiés, en pleine mer Egée, un militant de l'opposition syrienne blessé, un jeune Kurde désenchanté et un coiffeur pro-Assad, ils continuent de s'éviter, même s'ils sont sur le même bateau, voyageant tous les trois vers l'inconnu. Jalal, 38 ans, qui vient de la ville syrienne de Deraa où le soulèvement contre le régime de Bachar Al-Assad a éclaté en 2011, tire sur sa cigarette sur le pont alors que la nuit tombe. Il dit avoir rencontré des partisans du régime lors de sa périlleuse traversée de la Turquie vers l'île grecque de Kos, où affluent les réfugiés voulant mettre un pied en Europe. "J'essaye de ne pas parler de la Syrie avec eux, je sais qu'ils ne seront pas d'accord"', dit le jeune homme aux yeux rougis par la fatigue. "Même si la guerre en Syrie se terminait aujourd'hui, il nous faudrait des années pour un retour à un semblant de normalité", ajoute-t-il. Le soulèvement populaire s'est transformé en une guerre sanglante, qui a coûté la vie à quelque 250.000 personnes et forcé plus de quatre millions de Syriens à fuir. Jalal, qui parle couramment le turc, espère gagner l'Allemagne et y trouver un travail au sein de la large communauté turque, "jusqu'à ce qu('il) obtienne (ses) papiers". Ses yeux s'emplissent de larmes lorsqu'il lève sa chemise pour montrer une cicatrice à l'abdomen, laissée par une balle. "Ma soeur a été tuée par un sniper de l'armée, alors que je tentais de l'évacuer de son quartier", en 2012, dit-il. "Moi aussi, j'ai été blessé, mais j'ai survécu". "La guerre est comme ce bateau. Je ne peux pas descendre du bateau et l'arrêter", ajoute-t-il, alors que le ferry, parti de Kos, fait route vers Athènes. - 'Aucun camp n'accepte l'autre' - Tony, un coiffeur aux yeux bleus de 40 ans, vient pour sa part d'une partie de la ville de Homs (centre) sous le contrôle du régime. Lui aussi espère se rendre en Allemagne et y trouver rapidement un travail. Les deux hommes ont dû se rencontrer, car ils savent qu'ils sont de deux camps opposés dans cette guerre qu'ils tentent d'oublier. Lorsque leurs regards se croisent, ils détournent rapidement la tête. "Ma femme vivait dans une terreur constante. Il y a des voitures piégées, des hommes armés (les rebelles) qui nous bombardent tout le temps", dit Tony, issu de la minorité alaouite, comme le président Assad. Mais comme Jalal, un sunnite, Tony reconnait "qu'aucun camp n'accepte l'autre aujourd'hui en Syrie". Surnommée aux premières heures du soulèvement "Capitale de la révolution" par les militants, Homs a été l'une des villes les plus touchées par le conflit et la violence communautaire. "Pour moi, il n'y a jamais eu de révolution", affirme Tony, faisant écho à la propagande du régime. - 'Un pion dans la guerre' - Jalal semble plus disposé à écouter Nechirvan, un Kurde de 20 ans originaire de la ville de Qamechli, dans le nord-est de la Syrie, qui a fui parce qu'il refuse "de devenir un pion dans cette guerre".

