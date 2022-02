Gevgelija (Macédoine) (AFP). La Macédoine laissera entrer des catégories vulnérables de migrants

Les autorités macédoniennes, qui ont renforcé le contrôle à la frontière avec la Grèce pour endiguer le flux de migrants souhaitant se rendre en Europe occidentale, permettront à des "catégories vulnérables" d'entrer sur son territoire, a indiqué vendredi le gouvernement. "L'entrée en Macédoine d'un nombre limité de migrants illégaux faisant partie des catégories vulnérables est autorisée", lit-on dans un communiqué. Ces personnes vont bénéficier de "l'aide dont elles ont besoin, conformément aux capacités de l'Etat", selon la même source. Peu après, la police a permis à plusieurs centaines de personnes, essentiellement des familles avec des enfants et des femmes enceintes, de franchir la frontière. Ce passage contrôlé se faisait dans une zone frontalière près de la ville de Gevgelija (sud) que les forces spéciales de la police ont bouclé la veille pour empêcher les migrants d'entrer dans le pays, ont constaté des journalistes de l'AFP. - Grenades assourdissantes - Les policiers ont lancé vendredi matin des grenades assourdissantes sur les migrants pour les repousser, blessant au moins cinq personnes. Par ailleurs, un groupe d'une centaine de personnes a été aperçu par une journaliste de l'AFP le long de la voie ferrées menant de la frontière vers la gare de Gevgelija (sud) d'où un train en direction du nord devrait partir vers 15H30 GMT. Accueillis par des membres de la Croix-Rouge qui leur proposent de l'aide, ils disent avoir attendu depuis deux jours du côté grec de la frontière. "La police nous a permis d'entrer dans le pays", dit Syrian Salim, 17 ans. Le jeune Syrien explique avoir fait le trajet seul depuis la Turquie où sa famille est restée dans un camps de réfugiés. La Macédoine, qui accuse les autorités grecques de diriger de façon organisée des migrants vers son territoire, a décrété jeudi l'état d'urgence, une mesure lui permettant de déployer des forces armées pour aider les autorités locales et la police de gérer la "crise". Des milliers de migrants, notamment des réfugiés syriens, affluaient ces derniers jours à Gevgelija où ils montaient dans les trains pour traverser la Macédoine, puis la Serbie, avant d'arriver à la frontière avec la Hongrie, pays membre de l'Union européenne. Au cours des dernières 24 heures, seulement 181 migrants a été enregistrés, selon le gouvernement, contre quelque 1.300 au quotidien ces derniers jours. Depuis le 19 juin près de 42.000 migrants sont entrés dans le pays, dont 28.672 hommes, 5.752 femmes et plus de 7.000 enfants, dont quelque 600 qui se déplaçaient sans parents, selon la même source.

