Une patinoire synthétique pour devenir le roi de la glisse à Barentin

Les amoureux de la glace ne seront bientôt plus obligés d'aller jusqu'à Rouen pour faire valoir leur art de la glisse. Le 5 septembre prochain, une patinoire synthétique ouvrira à Barentin, en face du Carrefour. Un projet développé par Wilfrid Bréant. Ce médecin installé à Barentin a imaginé son projet en regardant autour de lui : "Je fais beaucoup de pédiatrie et je me suis rendu compte qu'à Barentin, il n'y avait rien pour les enfants. J'ai voulu imaginer un lieu pour réunir toute la famille."

Le polyéthylène roi

Ce lieu, ce sera Wilandia. Un espace de 1232m2 composé d'une patinoire, d'une grande aire de jeux et d'une plus petite. Mais c'est bien la patinoire qui attire l'attention. Car ici, pas de glace mais du polyéthylène : "La glace pollue et consomme énormément d'énergie. Le polyéthylène, lui, ne pollue pas." Résultat : une dalle sur laquelle on peut glisser dans des patins légèrement différents : "Ce n'est ni un patin, ni un roller. Grâce à lui, on a la vitesse de glisse du premier et le confort du second", vante le gérant. C'est seulement le quatrième projet de ce type à voir le jour en France. Si la patinoire est pleine - elle peut accueillir 110 usagers - les moins de 12 ans pourront aller dans les deux aires de jeux qui leur seront consacrées. "L'aire de jeux est confinée. Les parents peuvent les surveiller à l'étage, au calme." Après six mois de travaux et 1,8 millions d'euros de dépenses, Wilandia ouvrira ses portes le 5 septembre pour une inauguration prévue le 11 septembre.

Pratique. Entre 3€ l'entrée pour les plus jeunes à 9,50€ pour la patinoire et l'aire de jeux.