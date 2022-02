Bonne table : les Beaux-Arts s'invitent dans l'assiette

Et heureusement pour le musée, le restaurant est largement à la hauteur. Niché au cœur de la jolie rue Damiette, le restaurant les Beaux-Arts est doté d'un charme fou. Musique orientale, décor sobre, le restaurant propose une cuisine maghrébine de qualité et élaborée avec des produits frais.

Couscous et tajines

À la carte des entrées, salades, brick au thon ou encore chorba. Le tout à des prix raisonnables, n'excédant pas 6€. Nous préférons passer au plat sans s'arrêter par la case entrée. Un large choix de couscous, tajines et grillades nous est présenté. Nous choisissons le couscous maison (merguez, brochette d'agneau et boulettes de bœuf) pour 12€ et le couscous boulettes de bœuf, avec supplément cuisse de poulet (12,50€). Le couscous affole nos papilles et est vraiment copieux. Le service est attentif, le serveur n'hésite pas à nous proposer un supplément de semoule et de légumes. En dessert, tradition oblige, ce sont des pâtisseries orientales qui nous sont servies. Le baklava (2,50€), au bon goût de miel et d'amandes, est particulièrement délicieux. Accompagné d'un thé à la menthe, le repas est un véritable voyage oriental. L'expérience est à retenter.

Pratique. Les Beaux-Arts, 34 rue Damiette à Rouen. 02 35 70 17 15