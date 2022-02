Cincinnati (Etats-Unis) (AFP). Tennis: Gasquet fait chuter Cilic à Cincinnati

Le N.2 français Richard Gasquet s'est qualifié pour les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati en battant le Croate Marin Cilic 7-5, 6-3, jeudi. Au prochain tour, Gasquet, dernier Français en lice à "Cincy", sera opposé au vainqueur du 8e de finale opposant dans la soirée le Britannique Andy Murray au Bulgare Grigor Dimitrov. Il n'avait plus atteint les quarts de finale d'un Masters 1000, les tournois les plus importants après ceux du Grand Chelem, depuis Paris en 2013. "C'est une belle victoire, gagner en deux sets contre Cilic, c'est beau. J'ai effacé pas mal de balles de break dans le premier set. Dans le deuxième set, j'ai rebreaké tout de suite", a noté le demi-finaliste de Wimbledon en juillet dernier. "Mon tennis n'est pas mal, mais physiquement j'ai souffert, je pourrais être mieux et je n'étais pas au top. Je ne m'attendais pas faire un quart de finale ici", a souligné le 13e joueur mondial. "Je n'avais pas jamais atteint les quarts de finale à Cincinnati, c'est bien pour la suite et l'US Open", a-t-il conclu. Malade, Gasquet avait renoncé à participer au Masters 1000 de Montréal la semaine dernière: depuis son arrivée à Cincinnati, il a battu coup sur coup les deux grands espoirs du tennis australien, Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis. Cilic, 9e mondial, remet en jeu à partir du 31 août son titre conquis à la surprise générale lors de l'US Open 2014.

