Athènes (Grèce) (AFP). Grèce: Tsipras annonce sa démission et appelle à des élections

Le Premier ministre grec Alexis Tsipras a annoncé sa démission jeudi soir lors d'une allocution télévisée, et appelé à des élections législatives anticipées. "Dans peu de temps je vais me rendre chez le président de la République et présenter ma démission et la démission de mon gouvernement", a indiqué M. Tsipras, ajoutant qu'il voulait "soumettre au peuple grec tout ce que j'ai fait (depuis son arrivée au pouvoir le 25 janvier, ndlr), afin qu'il décide de nouveau". Selon les médias grecs, M. Tsipras serait favorable à ce que ces élections aient lieu le 20 septembre.

