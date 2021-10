Exclusif / Japon Bruno Le Derf, avranchinais témoigne de Kobe où il vit avec sa famille

Aujourd'hui ils sont concentrés sur les informations qui viennent des centrales de Fukushima et d'Onagawa où l'état d'urgence a été décrété.



Comment allez-vous, vous et votre famille ?

Nous allons bien même si on ne sait pas si le pire est à venir ou l'inverse. Nous avons été épargnés par le tremblement de terre et le tsunami mais avec les centrales nucléaires nous pourrions être touchés.



Quel message recevez vous des autorités à Kobe ?

Nous avons entendus les messages de sécurité : se calfeutrer chez soi, faire des stocks de nourriture, d'eau... mais nous n'en savons pas plus. Les télévisions traitent le sujet en breaking news mais sans nous apporter d'informations capitales. Nous avons vu que dans le nord, surtout à Tokyo il y avait beaucoup de monde dans les supermarchés et d'après les informations que nous avons certaines denrées commencent à manquer. On parle sinon de coupures d'électricité et d'un rationnement de l'eau.



Et en ce qui concerne le risque d'explosion nucléaire ?

Pour ce risque précis le message est un peu léger. Nous n'avons pas vraiment d'explications quand aux conséquences. L'intensité des explosions, la contamination de l'air, le rôle des vents, etc... nous sommes un peu dans le flou. Une chose est sûre : le nuage radioactif ne va pas s'arrêter au Japon.



Pensez vous que les japonais soient bien équipés pour faire face à ces catastrophes ?

Oui. Je ne me fais pas trop de souci de ce côté là. Ils sont bien entrainés. La principale difficulté c'est qu'il faut gérer une population de 45 millions de personnes rien que la région du Kanto (région située au sud ouest du Japon).



Aurore Lauze, une expatriée française nous disait ce matin que des habitants de Tokyo partaient vers le sud du pays. En avez-vous vu ?

Nous avons en effet vu des gens venir du nord. Nous ne savons pas combien et s'il en arrivera d'autres dans les prochains jours. La densité de population étant tellement forte qu'il est difficile d'envisager un exode massif.



J'imagine que vos proches sont inquiets ?

Contrairement à des zones du Nord nous avons encore des moyens de communication qui fonctionnent. Nous avons donc pu contacter nos proches et nos amis japonais. Certains vont bien et nous sommes sans nouvelles d'autres. Mais c'est normal vu les circonstances.



Que comptez vous faire ces prochains jours ? Envisagez vous de quitter le Japon ?

Pour le moment il n'est pas question que nous quittions le Japon. Même s'il devait y avoir une explosion je pense que le pays continuerait de vivre et se relèverait doucement. Après si la situation empire nous aviserons. Je reste optimiste.La terre qui bouge, l'eau qui envahie la terre, peut etre le feu qui brûle la terre... la nature se révolte, reprend sa place...



Craignez vous des répliques du tremblement de terre de vendredi ?

Oui, d'après les informations que nous avons il y a un risque pour que la terre tremble à nouveau.

Le risque va progressivement baisser la semaine prochaine mais le danger n'est pas écarté.

