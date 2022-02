EN DIRECT - Les championnats de France de l'Avenir aux Pieux

Huit titres nationaux vont être attribués dans le Cotentin durant les 4 jours des championnats de France de l'Avenir. trois titre en contre-la-montre individuel et cinq sur course en ligne. La compétition réunit plus de 600 coureurs.

Ecoutez ICI toutes les courses en intégralité et en LIVE

Suivez en direct l'essentiel des Championnats avec Sylvain Letouzé

Tweets sur #FranceAvenir @tendanceouest

Retrouvez Sylvain Letouzé en direct sur Tendance Ouest tous les jours à 12h00 et 17h00 pour le débrief complet des championnats.

Ecoutez ICI toutes les courses en intégralité et en LIVE

LE PROGRAMME

Jeudi 20 août 2015

9h30

- Championnat de France contre la montre individuel Juniors Dames (résultats ci-dessous)

- Championnat de France contre la montre individuel Juniors Hommes (résultats ci-dessous)

14h00

- Championnat de France contre la montre individuel Espoirs

Vendredi 21 août 2015

9h45

- Championnat de France sur route Minimes Cadettes

14h30

- Championnat de France sur route Cadets

Samedi 22 août 2015

9h30

- Championnat de France sur route Juniors Dames

14h30

- Championnat de France sur route Juniors Hommes

Dimanche 23 août 2015

12h30

- Championnat de France sur route Espoirs

RESULTATS

Juliette LABOUS Championne de France 2015 du contre la montre Juniors Dames

Classement :

1 LABOUS Juliette (J1) FRANCHE COMTE 26'17'''

2 GROSSETETE Maelle (J1) RHONE ALPES 27'15''

3 LAURANCE Typhaine (J1) BRETAGNE 27'25''

4 JOUNIER Lucie (J1) BRETAGNE 27'51'''

5 CLOUARD Pauline (J1) NORMANDIE 27'56'''

6 ERAUD Clemence (J2) PAYS DE LA LOIRE 27'59''

7 VALOGNES Pauline (J1) NORMANDIE 28'59''

8 FORTIN Chloe (J2) PAYS DE LA LOIRE 29'09''

9 PHILIBERT Océanne (J2) ILE DE FRANCE 29'20'''

Julien LOUVET est Champion de France 2015 du contre la montre Juniors Hommes



Classement Top 20 :