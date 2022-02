Nanterre (AFP). Jean-Marie Le Pen arrive au siège du FN

Jean-Marie Le Pen est arrivé jeudi en début d'après-midi au siège du FN à Nanterre pour se défendre devant le bureau exécutif du parti, à l'issue duquel il risque l'exclusion, notamment pour ses propos réitérés sur les chambres à gaz. M. Le Pen est arrivé à 14h30 et a dit quelques mots en ouvrant la vitre de sa voiture, entourée d'une cohue de journalistes. Il a expliqué notamment que sa demande pour que la réunion soit publique "n'a pas été acceptée". Questionné sur sa fille Marine, présidente du FN qui ne sera pas présente, M. Le Pen a répondu: "les chefs sont aux abris, il n'y a que les fantassins ici", avant d'entrer au siège du parti. Le numéro deux du FN, Florian Philippot, n'est pas présent pour ne "pas être juge et partie", comme la présidente. Proche de Jean-Marie Le Pen, le député européen Bruno Gollnisch, qui n'est pas membre du bureau exécutif du FN, est aussi arrivé en début d'après midi. "Je suis venu à sa demande car il a le droit d'être assisté" par un adhérent du FN lors de ce bureau, réuni en formation disciplinaire, a-t-il expliqué. Pour lui, une exclusion serait "absolument stupéfiante" et "la manifestation d'une ingratitude absolument incroyable". M. Le Pen sera aussi assisté par son avocat, a encore précisé M. Gollnisch.

