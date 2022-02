Bangkok (AFP). Attentat de Bangkok: bien planifié, plus de 10 personnes impliquées (police thaïlandaise)

L'attentat de Bangkok, qui a tué 20 personnes lundi, a été bien planifié et "plus de 10 personnes" sont impliquées, a déclaré jeudi le chef de la police thaïlandaise à des journalistes. "Cette explosion a été préparée par des équipes", a déclaré le chef de la police nationale Somyot Poompanmoung, précisant que les préparatifs avaient pris plus d'un mois. "Je crois que ce réseau a des liens avec des gens en Thaïlande plus de 10 personnes ont été impliquées", a-t-il ajouté.

