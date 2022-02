DAKAR (AFP). Décès du grand percussionniste Doudou Ndiaye Rose, trésor humain du Sénégal

Le Sénégal a perdu mercredi un de ses plus grands ambassadeurs culturels à travers le monde, le maître-tambour sénégalais Doudou Ndiaye Rose, décédé à 85 ans et qui était classé par l'Unesco "trésor humain vivant". A l'annonce de son décès, plusieurs sites et médias locaux ont multiplié les articles sur lui, et mercredi après-midi, plusieurs télévisions locales ont bouleversé leurs programmes pour lui consacrer des hommages, diffusant des images de récentes manifestations pour la célébration en grande pompe de son 85e anniversaire. "Nous avons perdu notre père, notre ami, un grand homme, Doudou Ndiaye Rose", a déclaré à l'AFP un de ses neveux, le chanteur Doudou Ndiaye Mbengue. Selon lui, la levée du corps est prévue jeudi matin à Dakar. "Il a eu un malaise ce matin, il a été transporté à l'Hôpital Le Dantec", à Dakar, où il s'est éteint, a expliqué à l'AFP le journaliste Aboubacar Demba Cissokho, de l'Association de la presse culturelle du Sénégal, proche de sa famille. Selon la presse locale, Doudou Ndiaye Rose était apparu bien portant mardi aux obsèques d'un autre percussionniste sénégalais, Vieux Sing Faye, moins réputé que lui au plan international. Né le 28 juillet 1930 à Dakar, Doudou Ndiaye Rose - ou Doudou Ndiaye Coumba Rose, comme il aimait aussi se faire appeler - est issu d'une famille de griots. Il était chef d'un orchestre de plusieurs dizaines de percussionnistes, dont plusieurs membres de sa famille. En 2010, il avait indiqué à une journaliste de l'AFP avoir "quatre femmes et au moins 15 filles et 15 garçons". Il avait aussi raconté qu'il avait dû batailler contre son père, comptable, qui refusait qu'il devienne musicien, et avait appris très "sérieusement" son art jusqu'au fin fond du Sénégal. "Je rencontrais les anciens pour qu'ils me transmettent ce langage très précis des percussions que tout le monde connaissait alors: comment annoncer qu'il y a un feu de brousse, qu'un serpent a piqué quelqu'un et quel genre de serpent, que la femme qui vient de se marier a rejoint la demeure conjugale et que son mari est content d'elle", avait-il expliqué. - "Gros héritage pour le monde de la musique" - Depuis, il a marqué le Sénégal de son empreinte et a partagé la scène avec de nombreux artistes dont Miles Davis, les Rolling Stones, des percussionnistes au Japon "Je suis allé 17 fois au Japon juste pour faire découvrir aux Japonais la culture sénégalaise", a-t-il déclaré dans un entretien accordé récemment au quotidien sénégalais privé L'Enquête. Son nom est associé aux défilés civils marquant la fête de l'Indépendance du Sénégal - célébrée chaque 4 avril - durant lesquels des majorettes marquent le rythme au son de ses percussions. Une composition faite à la demande du premier président sénégalais (1960-1980), Léopold Sédar Senghor, décédé en 2001. Doudou Ndiaye Rose a régulièrement rendu hommage à Senghor, fervent défenseur de la Culture qu'il a souvent accompagné lors de ses visites à l'étranger et qui l'a régulièrement invité aux cérémonies officielles et manifestations grandioses, comme le premier festival mondial des arts nègres, tenu en 1966 à Dakar. Autre souvenir important dont parlent ses proches: sa participation, avec son armée de batteurs, aux célébrations du Bicentenaire de la Révolution française à Paris, sur l'avenue des Champs-Elysées en 1989. Doudou Ndiaye Rose, un petit bout d'homme, impressionnait toujours lors de ses prestations, par une débauche d'énergie: tapant sur ses percussions, chantant, dansant, sautant, tout en restant majestueux dans ses costumes de scènes et dirigeant avec forces gestes ses batteurs, qui alternent mouvements d'ensembles et mouvements en solo. D'après Aboubacar Demba Cissokho, il avait été classé "Trésor humain vivant" par l'Unesco en 2006, en même temps que d'autres compatriotes dont Joseph Ndiaye, conservateur de la Maison des Esclaves de l'île de Gorée (près de Dakar), aujourd'hui décédé, et Samba Diabaré Samb, chanteur et traditionaliste célèbre. Cette distinction vise "des personnes ou groupes de personnes détenant des savoirs ou savoir-faire dont ils sont les acteurs stratégiques de transmission", selon le ministère sénégalais de la Culture. Sur les réseaux sociaux et sur les radios locales, les hommages à l'artiste se multipliaient mercredi soir, de diverses couches sociales et divers âges. A l'instar du rappeur Nix, qui a écrit sur son compte Twitter: "Triste nouvelle mais mission accomplie pour le père Doudou Ndiaye Rose. Gros héritage pour le monde de la musique."

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire