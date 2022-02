Jérusalem (AFP). Israël lève la détention administrative du Palestinien Allan, en grève de la faim

La Cour suprême israélienne a levé mercredi la mesure de détention administrative pesant sur le prisonnier palestinien Mohammed Allan, en grève de la faim depuis deux mois, tout en soulignant qu'il resterait pour le moment à l'hôpital. Le sort de M. Allan tenait en haleine depuis plusieurs jours l'opinion publique palestinienne et mettait en difficulté le gouvernement israélien, conscient du risque d'un nouvel accès de violences en cas de décès du Palestinien mais ne voulant pas paraître céder à un quelconque chantage. "Pour le moment, en raison de l'état de santé du gréviste de la faim, l'ordre de détention administrative n'est plus en vigueur", a indiqué la Cour suprême dans son jugement, tout en soulignant qu'il devait "demeurer en soins intensifs" à l'hôpital d'Ashkélon (ouest d'Israël). Elle a précisé que le Palestinien de 31 ans devait être soigné désormais comme n'importe quel autre patient. "Sa famille et ses amis pourront lui rendre visite" normalement, a expliqué la Cour. "Quand son état sera stabilisé, si Allan demande à être transféré dans un autre hôpital, il devra le faire auprès des autorités et en cas de difficulté ou de désaccord, il sera possible de se tourner vers la Cour", a-t-elle ajouté. - 'Cerveau atteint' - Tombé dans le coma en fin de semaine passée, M. Allan a repris conscience mardi et fixé immédiatement un ultimatum à Israël en lui donnant 24 heures pour régler son cas, faute de quoi il cesserait de s'hydrater. Ce Palestinien, arrêté en novembre 2014, a débuté le 18 juin sa grève de la faim pour protester contre sa détention administrative. Ce régime d'emprisonnement extrajudiciaire permet aux autorités israéliennes de détenir un suspect sans lui notifier d'inculpation pendant six mois renouvelables indéfiniment. L'un des avocats de M. Allan, Me Jamil al-Khatib, a souligné que "d'après le dernier rapport médical, le cerveau (de son client) était atteint", en raison de ses deux mois de grève de la faim, sans rien absorber que de l'eau. Chezy Levy, le directeur de l'hôpital, a confirmé des atteintes cérébrales. "Mohammed a commencé graduellement à perdre le contact avec son environnement, ses propos n'étaient plus cohérents", a-t-il dit à la presse, "ce qui peut indiquer un problème au cerveau". Ces dommages sont peut-être réversibles et sont traités par les médecins, a-t-il dit. "Les dommages en eux-mêmes ne mettent pas sa vie en danger, mais ils s'inscrivent dans un contexte général qui, lui, met sa vie en danger". Pour ses partisans, son état de santé constituait une raison suffisante pour le libérer immédiatement puisqu'il ne peut pas représenter un danger pour Israël. Plusieurs médias israéliens avaient indiqué qu'Israël serait prêt à le libérer si le cerveau avait subi des dommages irréversibles. - Risque de 'chantage' - Le sort de M. Allan, qui a mobilisé l'opinion palestinienne, est apparu comme un véritable casse-tête pour le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu, conscient que sa mort serait susceptible de provoquer une nouvelle flambée de violences. Avocat à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, M. Allan est présenté comme un de ses membres par le Jihad islamique, désigné comme une organisation "terroriste" par Israël. Ce mouvement a prévenu qu'il ne serait plus tenu par la trêve actuelle s'il mourait.

