Valence (Espagne) (AFP). Ligue des champions: Monaco avec Echiejile et Pasalic, Valence sans surprise

Monaco a choisi d'aligner le latéral Elderson Echiejile et le milieu Mario Pasalic en remplacement des blessés Layvin Kurzawa et Joao Moutinho mercredi en barrage aller de la Ligue des champions contre Valence, qui a titularisé pour sa part un onze sans surprise. L'entraîneur monégasque Leonardo Jardim a misé sur le Brésilien Wallace pour former la charnière centrale avec Ricardo Carvalho, ce qui décale Andrea Raggi au poste de latéral droit. Au milieu, Fabinho monte d'un cran pour former un double pivot avec le capitaine Jérémy Toulalan, tandis que le meneur de jeu devrait être le Croate Mario Pasalic. Le Portugais Bernardo Silva occupera pour sa part l'aile droite. Côté valencien, c'est, comme attendu, le jeune défenseur portugais Ruben Vezo qui sera aligné en charnière centrale à la place de l'Argentin Nicolas Otamendi, en partance pour Manchester City, selon la presse. Devant, l'entraineur portugais Nuno Espirito Santo a choisi de faire confiance à un trio d'attaque où figure le Franco-Algérien Sofiane Feghouli aux côtés des jeunes internationaux espagnols Paco Alcacer et Rodrigo Moreno. Les équipes: Valence: Ryan - Barragan, Mustafi, Vezo, Gaya - Parejo (cap.), Enzo Perez, De Paul - Feghouli, Alcacer, Rodrigo. Monaco: Subasic - Raggi, Wallace, Carvalho, Echiejile - Fabinho, Toulalan (cap.) - Silva, Pasalic, Cavaleiro - Martial. Arbitre: Mark Clattenburg (ENG)

