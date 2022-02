Actions des agriculteurs : la municipalité caennaise se refuse à porter plainte

Le premier élu de Caen répond à ceux qui attendaient une réaction de la municipalité après les actions menées par les agriculteurs, ce week-end, sur l'espace public. Ils ont notamment déversé du lisier devant la grande surface Monoprix, en centre-ville.

"Si je regrette clairement le recours à toute forme de violence et aux excès en tous genres, j’ai souhaité que la Ville de Caen n’engage aucune poursuite contre les éleveurs", a tenu à expliquer Joël Bruneau. "La grave crise agricole que traverse notre pays ne se réglera pas devant les tribunaux mais dans le dialogue et la recherche obstinée de solutions", a-t-il poursuivi, appelant "tous les responsables des syndicats agricoles et les éleveurs à faire preuve de modération lors de leurs mobilisations à venir".