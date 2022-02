Crise agricole : les forces de l'ordre se déploient devant la préfecture de Caen

Comme un air de déjà-vu : un mois après la forte mobilisation des agriculteurs qui avait transformé les abords de la préfecture de Caen en quartier assiégé, les forces de l'ordre se sont de nouveau déployé, cet après-midi, autour des bâtiments de l'Etat.

"Il s'agit de prévention suite aux événements qui ont eu lieu à Saint-Lô ce matin", a réagi la préfecture, faisant référence au face-à-face tendu entre agriculteurs et forces de l'ordre, ce mercredi matin devant la préfecture de la Manche. Une réunion "de cadrage" doit avoir lieu dans l'après-midi à Caen entre industriels laitiers et représentants syndicaux des Jeunes agriculteurs et de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles.