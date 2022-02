Bangkok (AFP). Attentat à Bangkok: la Thaïlande émet un mandat d'arrêt contre un étranger

Un tribunal thaïlandais a émis mercredi un mandat d'arrêt contre un étranger non identifié après l'attentat de lundi à Bangkok, peu de temps après la diffusion par la police d'un portrait-robot du principal suspect. D'après le mandat, émis par l'une des cours pénales Bangkok, cet "étranger non identifié" est soupçonné de "meurtre avec préméditation" et de complot entre autres charges, après l'attaque qui a tué 20 personnes dans le centre de Bangkok lundi.

