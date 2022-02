Ségolène Royal vient sur le site GDE à Nonant le Pin

"Il y a des enjeux juridiques très importants, c'est-à-dire qu'il faut que l'Etat fasse attention à ce que, en remettant en cause les autorisations données, il ne soit pas condamné à un certain nombre d'indemnisations", a-t-elle epliqué, "mais en même temps, ça suffit. Les riverains n'en peuvent plus, les élus n'en peuvent plus. Tout cela est très compliqué, les gens se disputent sur ce sujet depuis très longtemps. Je vais aller sur place et comme ça j'écouterai tout un chacun. Je prendrai les décisions qui devraient aller dans le bon sens, je l'espère", a-t-elle encore dit.

L'annonce de cette visite ministérielle se produit après que le tribunal administratif de Paris ait confirmé la veille à l'AFP que l'association Sauvegarde des terres d'élevage, qui s'oppose au centre de déchets de Nonant le Pin, avait déposé un recours contre Ségolène Royal pour excès de pouvoir. "Ségolène Royal n'a même pas pris la peine de répondre à notre demande de fermeture du site de GDE en date du 14 avril 2015. Cette absence de réponse dans le délai réglementaire de deux mois, équivaut à un refus non justifié", a affirmé l'association dans un communiqué.

La réaction de Noëlle Sandoz, présidente de l'association Nonant Environnement, opposée au site d'enfouissement de GDE :