Deux "Seigneurs des anneaux" à Deauville début septembre

Aussi reconnu dans le milieu du cinéma qu'au théâtre ou à la télévision, Ian McKellen est notamment connu dans le monde entier pour ses rôles de Magnéto dans la saga X-Men et Gandalf dans la trilogie du Seigneur des anneaux, et compte à son palmarès plus d’une cinquantaine de prix. Le nouveau film dans lequel il apparaîtra, Mr. Holmes, réalisé par Bill Condon, sera présenté en avant-première au festival de Deauville.



Autre figure du Seigneur des anneaux mais aussi présent dans Le Hobbit ou Pirates des Caraïbes, Orlando Bloom "s’est imposé comme l’un des acteurs les plus en vue de ces quinze dernières années", rapporte le festival du film de Deauville. Il foulera également le tapis rouge de Deauville.