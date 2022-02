Des véhicules fouillés, un voleur arrêté, l'autre en fuite à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

A 2h50 du matin, les policiers de la brigade anti-criminalité sont requis par un riverain qui entend des bruits de vitres brisées. Les policiers se rendent rue André Malraux à Saint-Aubin-lès-Elbeuf où les bruits ont été constatés. Arrivée sur les lieux, la patrouille de la BAC aperçoit deux individus marchant sur le trottoir.

Il parvient à s'enfuir en courant

Les agents de la paix se dirigent dans leur direction quand l'un d'entre eux tente de se dissimuler dans un buisson. Le deuxième lâche la valise qu'il avait en main et s'enfuit en courant. Les policiers se mettent à sa poursuite mais ne parviennent pas à le rattraper. Dans la valise est retrouvé un coffret d'outils de 89 pièces. L'autre malfaiteur est interpellé. Le jeune homme âgé de 17 ans et deumeurant Cléon avait sur lui deux silex servants à briser les vitres de voitures. Il a été placé en garde à vue. En tout deux véhicules ont été fouillés et leur vitre avant droite brisée.