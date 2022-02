Rock 2015 : une séance de rattrapage en 5 albums

Alabama Shakes - "Sound & Color"

Le son roots rock du groupe américain a su séduire un grand nombre de fans cette année après la sortie de son deuxième album au mois de mai. La chanteuse et guitariste Brittany Howard donne de la puissance à cet album qui ajoute des touches de punk et de heavy metal au son habituel du groupe, un mélange de Southern, garage et blues rock.

Mumford & Sons - "Wilder Mind"

Après avoir gâté son public avec de la folk pendant des années, le groupe de Londoniens a surpris ses fans en sortant un album rock au mois de mai. Des instruments électriques et un batteur de session prennent la place du banjo et de la contrebasse sur cet album d'arena rock.

Sleater-Kinney - "No Cities to Love"

Après une interruption d'une décennie depuis son dernier album, "The Woods", sorti en 2005, le groupe de punk rock américain exclusivement féminin est revenu en force au mois de janvier. Cette fois, Corin Tucker, Carrie Brownstein et Janet Weiss ont revisité leurs racines de "riot grrl" avec 10 nouvelles chansons puissantes et acclamées par la critique.

Muse - "Drones"

Le septième album du groupe anglais est un album concept dont le protagoniste est endoctriné comme drone humain et finit par fuir. Le son rock de cet album - qui a atteint les sommets des charts internationaux - prend une approche simple de guitare-basse-batterie, comme sur ses précédents albums.

Noel Gallagher's High-Flying Birds - "Chasing Yesterday"

Le nouveau groupe de l'ancien membre d'Oasis a sorti son deuxième album au mois de février. Explorant le rock alt et psychédélique, cet opus s'est très bien vendu du Royaume-Uni. Revisitez cet album avant que le prochain ne sorte : Gallagher a annoncé au mois de juin qu'il travaillait déjà sur un troisième.