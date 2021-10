Top Culture France de la semaine du 11 mars

Faisons un bilan de ce que les français ont préféré dans les loisirs cette semaine.



Côté musique, voici les singles les plus achetés par les français et stupeur Iz n'est plus n°1, il n'est même pas sur le podium, relégué en 4ème position

n°1 Colonel Reyel « Celui » +1

n°2 Inna « Sun is up » +1

n°3 Rihanna « S&M » +3



Les albums les plus plébiscités sont ceux de :

n°1 Nolwenn Leroy « Bretonne » =

n°2 Hubert-Félix Thiéfaine « Suppléments de mensonges » NOUVEAU

n°3 Ben l'oncle Soul « Ben l'oncle Soul » =

Dans le domaine de la littérature, voici les livres les plus vendus sur internet



n°1 « Indignez vous » de Stéphane Hessel =

n°2 «Le livre noir de l'agriculture : comment on assassine nos paysans, notre santé et l'environnement » de Isabelle

n°3 « La délicatesse » de David Fouenkinos =



Pour les jeux vidéo sur console:

1. Killzone 3 (PS3) NOUVEAU

2. Just Dance 2 (Wii) +1

3. Killzone 3 édition collector (PS3) NOUVEAU



Enfin, au cinéma, voici le box-office:

n°3 Le discours d'un roi retrouve la 3ème place, ce qui en fait 3 de plus que la semaine dernière et lui fait franchir les 3millions d'entrées au total.

n°2 C'est une nouveauté qui arrive directement en 2ème position : « Sans idnetité « thriller avec Liam Neeson et Diane Kruger.

n°1 Pas de surprise en 1ère place « Rien à déclarer » de Dany Boon est toujours là et en est quasi à 7 millions et demi d'entrées au total.