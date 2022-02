Opération "vérité sur les prix" à La Glacerie

C'est une action symbolique, dans le calme. "Nous les avons prévenus de notre arrivée, nous espérons qu'ils seront à l'écoute", explique Jean-Michel Hamel, secrétaire général de la FDSEA. Avec une petite dizaine de militants, notamment des membres des Jeunes Agriculteurs, il est allé ce lundi 17 août à la rencontre de directeurs de supermarchés de l'agglomération cherbourgeoise.

"Nous allons vérifier les prix de la viande, notamment, pour savoir qui de la grande distribution ou des transformateurs ne joue pas le jeu, pour rémunérer de façon plus juste les produteurs", annoncent les militants. A leur arrivée chez Auchan La Glacerie, ils sont accueillis par des panneaux "J'aime la viande française", "Je soutiens les éleveurs".

Logo "Viande française"

Pendant de longue minutes, Vincent Gilliot, directeur, s'est entretenu dans les allées avec les agriculteurs. "Beaucoup de nos clients sont des agriculteurs locaux, ils pourront vous dire que l'affichage n'a pas été fait spécialement pour votre venue" a-t-il indiqué aux visiteurs. "Quand on affiche quelque chose, on tient parole... Vous savez pertinemment que l'on joue le jeu depuis le début, et qu'on a plutôt monté les prix en ce moment".

Concernant l'affichage des logos "viande française" sur les produits, le directeur du supermarché constate : "il y a encore des choses à améliorer, des fournisseurs un peu récalcitrants. Ces logos doivent être une norme". Des logos qui signifient que les bêtes sont nées, élevées et abattues en France. "Une mention "Transformé en France" ne suffit pas. Il faut éduquer le consommateur par rapport à ça", conclut Vincent Gilliot.

BONUS AUDIO - Un échange sur la signification des logos, entre Jean-Michel Hamel (FDSEA) et le directeur d'Auchan Vincent Gilliot :