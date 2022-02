Bangkok (AFP). Attentat à Bangkok: un suspect identifié sur des images de vidéo-surveillance

La police thaïlandaise était à la recherche mardi d'un "suspect" identifié grâce aux images des caméras de vidéo-surveillance près des lieux de l'attentat qui a fait au moins 21 morts et plus de 120 blessés à Bangkok la veille, selon le chef de la junte. "Nous sommes à la recherche d'un homme" qui appartiendrait à un "groupe opposé" à la junte et serait "originaire du nord-est du pays", bastion du mouvement des Chemises rouges, soutien de l'ancien gouvernement, chassé du pouvoir après des mois de manifestations en 2014 suivies par un coup d'Etat militaire, a annoncé Prayut Chan-O-Cha, chef de la junte et actuellement Premier ministre du pays.

