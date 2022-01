La mer en exposition place du théâtre

Du 7 au 10 octobre, une exposition signée Patrick Chauvin et intitulée «De la ter à la mer» est présentée place du théâtre de Caen. Autour de cela, de nombreux ateliers liés à l'eau seront proposées ainsi que des rencontres avec Marc Lepesqueux, skipper caennais. L'objectif de la manifestation est de présenter au grand public la richesse aquatique du littoral, de le sensibiliser aux menaces de la pollution et de l'inciter aux actions et gestes simples du quotidien pour réduire la marque de l'homme sur ce milieu fragile.



