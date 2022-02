Paris (AFP). Ligue 1: Paris jubile, Marseille s'enfonce

Le PSG a fait respecter la logique sportive et financière face au promu Ajaccio (2-0), plus petit budget de l'élite, et s'est emparé de la tête de la Ligue 1, dimanche à l'issue de la 2e journée, alors que l'OM, défait à Reims (1-0), n'a pas digéré le départ de Marcelo Bielsa. Paris leader tranquille Le triple champion de France en titre ne s'est pas laissé distraire et a fait le métier contre le Gazélec. La multinationale parisienne propriété du Qatar, au budget de 500 millions d'euros (14 millions d'euros pour le club corse), n'a jamais tremblé et se retrouve déjà leader, à égalité avec Caen et Reims, grâce à une meilleure différence de buts. Tout juste sorti d'un quadruplé historique sur le plan national, Paris a démarré la saison sur les mêmes bases, enchaînant une 15e victoire consécutive sur la scène domestique, toutes compétitions confondues. Et le meilleur reste peut-être à venir puisque Zlatan Ibrahimovic, blessé à un genou, et la recrue phare Angel Di Maria, vice-champion du monde argentin acheté 63 millions d'euros à Manchester United, n'ont toujours pas été alignés en L1. L'OM en plein cauchemar L'après-Bielsa a débuté de la pire des manières pour Marseille avec un revers à Reims (1-0) avec en prime un carton rouge adressé à Alaixys Romao à la 73e minute. Le malheureux Franck Passi, chargé d'assurer l'intérim depuis le départ de l'entraîneur argentin, aura du pain sur la planche pour réveiller une équipe sonnée par la démission d'"El Loco" et très amoindrie par l'exode de ses cadres à l'intersaison (Gignac, Payet, A. Ayew, Imbula, Morel, Fanni). Passi a réfuté tout "traumatisme" mais le capitaine et gardien international Steve Mandanda n'a pas eu peur d'évoquer un problème "mental". Après deux défaites en autant de rencontres, Marseille est à l'aube d'une saison galère. La quête du successeur de Bielsa en devient plus urgente. Lyon dit merci à Beauvue L'OL ronronne mais l'essentiel a été préservé avec un premier succès à Guingamp (1-0). Alexandre Lacazette, meilleur buteur du dernier championnat, est encore resté muet et Nabil Fekir s'est employé en vain mais la délivrance est venue tardivement d'une tête de Claudio Beauvue, l'ancien de la maison guingampaise. De quoi sauver des Lyonnais quelconques, à l'image de leur phase de préparation ratée. La performance de Beauvue a quelque peu éclipsé le retour en France de Mathieu Valbuena. Un an après avoir quitté la L1 pour la Russie (Dynamo Moscou), l'ex-Marseillais a touché beaucoup de ballons mais n'a pas eu une grande influence sur l'animation lyonnaise. Son association avec Fekir et Lacazette est source de promesses mais il faudra attendre avant de voir ce trio tourner à plein régime. Ben Arfa, cinq ans après Ce n'était qu'un penalty mais il a eu une saveur particulière pour Hatem Ben Arfa. En égalisant à Troyes (3-3), l'attaquant niçois a inscrit son premier but en L1 depuis le 15 mai 2010, soit il y a 1918 jours. L'enfant terrible du football français a sorti des gestes de classe et quelques dribbles dévastateurs mais il faudra le juger sur la durée puisqu'il est resté six mois sans jouer en raison du blocage de son transfert à Nice par la Fifa. Autre question de taille: s'est-il définitivement assagi après quatre ans et demi d'exil en Angleterre (à Newcastle et Hull)?

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire