Islamabad (AFP). Pakistan: huit morts dans un attentat suicide

Au moins huit personnes ont été tuées dimanche dans un attentat-suicide contre le rassemblement du ministre de l'Intérieur de la province du Pendjab, la plus peuplée du pays, qui était d'ailleurs prisonnier des décombres, ont annoncé les autorités. Les autorités faisaient état au début de deux morts dans une "explosion" au cours d'un rassemblement du ministre Shuja Khanzada, à Shadi Khan, un village situé à 70 kilomètres au nord-ouest de la capitale Islamabad, mais ont plus tard revu le bilan à la hausse et indiqué que la déflagration était due à un attentat-suicide.

