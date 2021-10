Des ruines magiques à 30km au sud de Cherbourg.

L'extrait en question est celui de l'épisode 2 de la saison 5 de la série diffusée au début des années 90 sur Antenne 2 et TF1. Il est intitulé « La légende de la rose ». Au moment où l'extrait commence, Mac Gyver est accompagné d'une archéologue prénommée Zoé, et ils sont prisonniers. Ils parviennent à s'échapper et continuent leur route vers la Rose Sacrée qu'ils recherchent activement. D'après eux, pour la trouver, il faut prendre la route pour . Cherbourg.