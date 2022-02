"On a hâte de retrouver notre public", selon Imorou avant Caen-Toulouse

Pour sa deuxième saison en Ligue 1, Emmanuel Imorou attend beaucoup de ce second exercice au plus haut niveau français. Embêté par des blessures l'an passé, il espère jouer un maximum. Après la victoire à Marseille et comme l'ensemble du groupe, il a hâte de "retrouver notre public surtout après ce succès. C'est normal qu'il y ait un peu d'attente après ce match de la part du public. C'est bon pour la confiance d'avoir gagné à Marseille, mais on a concédé beaucoup d'occasions de but. Il nous faudra être plus sereins et plus lucides pour soulager, notamment, notre gardien."

Il sait aussi l'assise défensive du Stade Malherbe plus expérimentée que la saison passée. "On a pris pas mal d'expérience. On a chacun joué une trentaine de matchs la saison passée en Ligue 1 et donc des automatismes sont là. Il faut qu'on soit plus fort à domicile que la saison passée et ça passe par moins prendre de buts".Cette année, les Caennais auront certainement plus l'occasion d'avoir la maîtrise du jeu. Contre des équipes comme Toulouse, il est à parier que la plupart des adversaires en visite au stade Michel d'Ornano laisseront aux Bleu et Rouge, la possession du ballon. Reste à voir comment le Stade Malherbe réagira dans une telle configuration.