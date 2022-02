Ivre et sans permis, il traîne un policier sur plusieurs mètres au Havre

La Compagnie Départementale d'Intervention passe dans le tunnel du Jenner, au Havre, quand un véhicule la dépasse. Il roule à environ 100km/h, contre les 50 autorisés. Les policiers mettent leur gyrophare et veulent contrôler l'automobiliste mais celui-ci accélère et fait des embardées sur la chaussée pour éviter d'être coincé.

Il finit par être bloqué dans le flot de circulation. Deux agents des forces de l'ordre descendent alors de leur véhicule pour aller le contrôler. Ils demandent au suspect, qui a la fenêtre ouverte, de couper le moteur. Il refuse. Un policier tente alors d'enlever lui même les clés du contact. Le conducteur l'en empêche, redémarre et traîne le policier sur plusieurs mètres. Le fuyard manque de percuter le second policier mais est finalement interpellé et maîtrisé, rue Kleber au Havre.

Placé en garde à vue, cet homme de 43 ans originaire du Val d'Oise était ivre au volant, n'avait pas le permis et est également poursuivi pour violences volontaires sur un agent de la fonction publique et pour rebellion.