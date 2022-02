NHS : une soirée d'exception ce soir au pôle hippique de Saint-Lô

Pour l'occasion, le grand hall du pôle hippique va revêtir ses plus beaux habits : lumières, tentures et présence de chevaux hors du commun.

Puissance et spectacle équestre

Avant le dernier week-end de compétition et les finales des concours internationaux de saut d'obstacles, le NHS présente une soirée festive autour du cheval.

A partir de 19h30, les spectateurs pourront assister à des présentations d'attelage de chevaux Cob Normands et en main de Selle Français. Les horsemen seront présents pour la première fois. des "jumpers" étonnants qui sautent les obstacles ... sans chevaux !

La spectaculaire épreuve de puissance des 6 barres du CSI trois étoiles se déroulera également ce vendredi durant cette soirée. Les obstacles dépasseront rapidement 1m80. L'année dernière, Johnny Boy (photo) franchissait la barre des 2m10 avec son cavalier Jean-Marie Martin.

Des chevaux de course d'exception

Milord Thomas sera présent lors de la soirée du Normandie Horse Show avant d’affronter le grand steeple d’automne (Prix de la Haye-Jousselin). Cet hongre de 6 ans et son entraîneur Dominique Bressou représenteront l’élite des sauteurs grâce à leur récente victoire lors du grand steeple chase de Paris – Auteuil 2015. Tornade Précieuse, Réglis Brunel et Jemye Baie, trois chevaux entrainés eux aussi au centre de Dragey Ronthon qui ont courus aux côtés du champion Milord Thomas lors de cette course mythique défileront ainsi que son prédécesseur Polar Rochelais, entraîné par Patrice Quinton qui a gagné cette course de renommée internatio-nale en 2010. En 2013, il cumulait plus de 1 100 000 euros de gains.

A cette occasion le Conseil départemental de la Manche récompensera ces athlètes ainsi que Jean Picard, président de l’association Galopbaie qui gère le centre d’entraînement de chevaux de course de Dragey Ronthon.

Pratique :

Parking gratuit

Entrée : 5 euros