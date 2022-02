La Havane (AFP). John Kerry en visite historique à Cuba, à l'heure de la réconciliation

Le drapeau étoilé flottera à nouveau vendredi devant l'ambassade des Etats-Unis à Cuba à l'occasion d'une visite historique du secrétaire d'Etat américain John Kerry, qui vient consacrer la réconciliation entre les deux pays mais rencontrera aussi des dissidents. Presque huit mois jour pour jour après l'annonce simultanée, le 17 décembre, par Barack Obama et Raul Castro, d'une reprise des relations diplomatiques, John Kerry accomplira l'une des étapes les plus symboliques de ce processus, en rouvrant officiellement l'ambassade de son pays sur l'île communiste. Et pour marquer un peu plus l'Histoire, ce sont les trois Marines - Jim Tracy, F.W. Mike East et Larry C. Morris - qui avaient abaissé en 1961 le drapeau flottant au fronton de la chancellerie qui le hisseront à nouveau, scellant la nouvelle entente des ex-ennemis de la Guerre froide. Dans une vidéo diffusée jeudi par le département d'Etat, les trois hommes se sont rappelé avec émotion le triste moment où ils avaient enlevé puis plié la bannière étoilée, il y a un demi-siècle. "Ils attendent depuis 1961 de retourner à La Havane", a témoigné dans cette vidéo le chargé d'affaires des Etats-Unis à Cuba, Jeffrey DeLaurentis. Dans le fond, les relations diplomatiques sont déjà rétablies - et les ambassades des deux côtés rouvertes - depuis le 20 juillet, mais cette journée exceptionnelle "marque évidemment une nouvelle étape de ce processus, après 54 ans de hiatus" correspondant à la période de brouille, a expliqué M. Toner. Les deux gouvernements avaient rompu les liens en 1961 dans la foulée de la révolution castriste mais ils entretenaient depuis 1977 des sections d'intérêts qui faisaient office d'ambassades. Si la visite de John Kerry, premier chef de la diplomatie américaine à fouler le sol cubain depuis 1945, ne doit durer qu'une dizaine d'heures, elle vise à aborder aussi les sujets qui fâchent, comme la protection des droits de l'homme et des dissidents politiques. - Encore des points de friction - Alors que nombreux dissidents cubains craignent de perdre le soutien des Etats-Unis une fois les deux pays complètement réconciliés, M. Kerry est très attendu sur cette question. Des opposants à la détente - comme le sénateur républicain Marco Rubio - accusent aussi l'administration démocrate d'avoir mis sous l'éteignoir ses exigences en matière de droits de l'homme et de libertés publiques. "Je vais rencontrer des dissidents () J'aurai la chance de m'asseoir avec eux" au cours d'une réception, privée, à la résidence de l'ambassadeur américain à La Havane, a assuré John Kerry sur la télévision américaine en espagnol Telemundo News. Ces entrevues devraient se dérouler, à l'abri de la presse, à la résidence. M. Kerry a reconnu que les dissidents n'étaient "pas invités () à l'ambassade parce que c'est un événement entre gouvernements, où, par ailleurs, l'espace est très limité". Il a aussi dit qu'il s'offrirait "une promenade à pied, librement, dans la vieille ville de La Havane". Mais si les relations entre les deux pays se sont apaisées, une intervention jeudi du père de la révolution cubaine Fidel Castro a rappelé les points de friction qui demeurent. Dans un texte publié par la presse locale, l'ex-président, retiré du pouvoir depuis 2006 pour raisons de santé, a insisté sur les "nombreux millions de dollars" que les Etats-Unis doivent, selon lui, à Cuba en compensation de l'embargo économique imposé à l'île depuis 1962. L'administration Obama souhaite la levée de l'embargo, exigée par Cuba, mais celle-ci dépend du Congrès, aux mains des républicains, dont beaucoup sont vent debout contre la mesure, la voyant comme une récompense aux frères Castro.

