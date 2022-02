La Confédération Paysanne de l’Orne claque la porte d’une réunion avec le préfet

La préfète voulait l’avis des professionnels agricoles, sur les cibles prioritaires de ces contrôles : traçabilité, étiquetage,… Mais la Confédération Paysanne de l’Orne a estimé que ça ne réglait pas les problèmes de fond. Elle a donc quitté cette réunion. On est partants pour des réunions sur le fond du sujet, explique toutefois Claude Bâcle, le porte parole du syndicat paysan dans l’Orne.

Cette crise de l’élevage ravive les distensions syndicales entre la Confédération Paysanne et la FNSEA.

Pour Claude Bâcle: si on a des importations de viande, c’est la conséquence de la politique agricole de la FNSEA … puisqu’ils veulent ouvrir les frontières pour aller conquérir des marchés extérieurs. On ne peut pas inonder les marchés intérieurs des autres pays sans ouvrir le sien. et le porte-parole de la Confédération Paysanne de l’Orne, de s’en prendre directement à Xavier Beulin, président national de l’autre syndicat, la FNSEA :