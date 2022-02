Rouen : violemment agressé pour un téléphone portable

La victime se fait agresser par deux hommes arrivés en vélo. Ils le tabassent avec des coups de poings et coups de pied avant de lui dérober son téléphone, un Iphone, ainsi que son portefeuille où se trouvent sa carte bancaire et 80€. Un passant voit la scène et alerte la police. Un équipage de la brigade canine se rend sur les lieux et retrouvent les deux suspects rue de Grainville, à Sotteville-lès-Rouen.

Sur le premier, âgé de 16 ans et domicilié à Rouen, est retrouvé le téléphone dérobé et plusieurs billets. Sur le second, âgé de 18 ans et habitant également Rouen, de l'argent est également retrouvé. Placés en garde à vue, les deux voleurs expliquent avoir jeté le portefeuille de leur victime dans une poubelle. Il est finalement retrouvé.

Six mois de prison avec sursis

Sur les deux individus ont également été découvert un Iphone cassé ainsi que des chèques-déjeuners, volés la même nuit à une jeune fille. Les deux suspects, déjà connus des services de police, sont entendus en comparution immédiate mercredi 12 août. Celui âgé de 16 ans sera être placé dans un foyer fermé pendant six mois, celui âgé de 18 ans écope d'une peine de six mois de prison avec sursis.

Quant à la victime de l'agression, elle reçoit une ITT de 4 jours.