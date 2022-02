Tianjin (Chine) (AFP). Chine: au moins 17 morts suite à une gigantesque explosion à Tianjin

La gigantesque explosion mercredi soir d'un dépôt de produits inflammables a fait selon un bilan provisoire au moins 17 morts et plus de 400 blessés dans la ville portuaire de Tianjin, dans le nord-est de la Chine, pays au piètre bilan en matière de sécurité industrielle. Vers 23h30 locales (16h30 GMT), une boule de feu géante et des colonnes de flammes se sont élevées au-dessus de Tianjin, l'une des plus grandes villes de Chine, éclairant le ciel et propulsant des nuages de poussière et de débris à des dizaines de mètres dans les airs. D'après les médias officiels chinois, l'explosion est partie d'un entrepôt de la zone portuaire où une cargaison d'explosifs a pris feu. "La boule de feu était énorme, peut-être 100 mètres de haut", a raconté à l'AFP Huang Shiting, 27 ans, riverain habitant à proximité de la zone portuaire où a eu lieu la série d'explosions. "J'ai entendu la première explosion et tout le monde est sorti dehors, ensuite il y a eu une série d'explosions supplémentaires, les fenêtres ont volé en éclats et de nombreuses personnes qui étaient à l'intérieur ont été blessées et sont sorties en courant, couvertes de sang." Au petit matin, des panaches de fumée étaient toujours visibles au-dessus des immeubles de la ville, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Des débris de verre causés par l'onde de choc étaient présents jusqu'à trois kilomètres à la ronde autour du lieu du sinistre. - 'J'ai failli m'évanouir' - Au moins 17 personnes ont été tuées et plus de 400 hospitalisées, selon un bilan provisoire fourni par la chaîne de télévision d'Etat CCTV sur Twitter. Ce bilan a été confirmé par l'agence officielle Chine Nouvelle, qui a ajouté que 32 personnes étaient grièvement blessées. "L'explosion était terrifiante, j'ai failli m'évanouir", a déclaré à l'AFP Zhang Hongjie, un blessé pris en charge à l'hôpital TEDA, situé à proximité du lieu de l'explosion. "Je suis désolé, j'ai un peu du mal à réfléchir, je suis un peu déboussolé", a ajouté ce quinquagénaire à la tête enveloppée de bandages et les bras couverts de petites coupures d'éclats de verre. Selon le personnel d'un hôpital traitant les blessés, la plupart des patients pris en charge sont repartis ensuite. Selon CCTV, le président chinois Xi Jinping a appelé à faire "tous les efforts possibles pour venir en aide aux victimes et éteindre l'incendie", alors que le feu continuait à faire rage sur le site, où l'on s'attendait à une aggravation du bilan humain. Le Quotidien du peuple a noté qu'un grand nombre de personnes étaient piégées à proximité de l'explosion par un gigantesque incendie. La magnitude de la première explosion équivalait à la détonation de trois tonnes de TNT, tandis que la seconde explosion avait une puissance de l'équivalent de la détonation de 21 tonnes de cet explosif, a indiqué le Centre chinois des réseaux de surveillance des séismes. L'élément déclencheur de la détonation des explosifs de l'entrepôt n'est pas connu à l'heure actuelle. - Accidents industriels -

