Urgences de Valognes : l'avis des élus de la CUC

Les hôpitaux de Cherbourg et Valognes sont intimement liés, réunis sous la structure "Centre hospitalier du Cotentin". Alors quand les urgences de Valognes ferment pour quelques jours, l'hôpital de Cherbourg est directement concerné.

Si Jacques Coquelin, le maire de Valognes, s'étonnait hier de ne pas eu de contact avec les élus de Cherbourg, la réponse du président de la communauté urbaine est arrivée ce mardi 11 août. Pour lui, cette fermeture "est exclusivement due à un manque de médecins et non à un problème financier". Il s'interroge sur la formation et la répartition des médecins en France, et sur leurs conditions de travail, ainsi que celles des agents de l'hôpital.

L'élu socialiste appelle les hommes politiques du Cotentin à dire "leur farouche attachement à l’accès aux soins pour tous". Pour lui il faut travailler "collectivement", auprès de l’Agence Régionale de Santé et des services de l’Etat, afin que les habitants du Cotentin "puissent avoir accès à un service public de qualité et de proximité".

Le Front de Gauche voit la fermeture des urgences de Valognes comme "un problème national qui signe l’échec complet des politiques de santé suivies depuis plus de 20 ans". Pour Ralph Lejamtel, il s'agit d'une "impasse dangereuse", une fermeture "alarmante et injuste pour les populations concernées". Lui aussi souligne les conditions de travail des agents et les sous-effectifs, ainsi que la mauvaise répartition des médecins.

L'élu en profite pour rappeler la proposition du Front de Gauche de créer un centre de santé médical et polyvalent sur Cherbourg. Un lieu qui serait complémentaire aux hôpitaux publics.

Le Cercle du Cotentin (Les Républicains, Modem, société civile) assure de son côté qu'il y a "qu'il une place dans le Cotentin pour une coexistence entre les structures hospitalières de Cherbourg et le maintien à Valognes d'un centre hospitalier fort et complémentaire". Il qualifie la fermeture des urgences de Valognes, "unique en France", de "vrai drame" pour le Cotentin et en appelle aux élus de la majorité cherbourgeoise pour "agir au plus vite et trouver des solutions concrètes".

"La cohérence territoriale du Cotentin n'a de sens que s'il est uni et c'est à ce titre que nous exprimons notre profonde solidarité au personnel et aux élus Valognais" conclut le Cercle du Cotentin.